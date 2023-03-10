Бадершнайдер: Азербайджан может стать одним из первых водородных хабов

У Азербайджана есть способность превратиться в один из первых и возможно единственных водородных хабов.

У Азербайджана есть способность превратиться в один из первых и возможно единственных водородных хабов.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета Глобального фонда по устранению современных форм рабства, бывший вице-президент компании Exxon Mobile Жан Бадершнайдер.

Она отметила, что Азербайджан обладает прекрасными возможностями для развития ветровой и солнечной энергии.

По ее словам, Азербайджан небольшая страна, но много инвестирует в развитие ВИЭ.

"В вопросе энергобезопасности Азербайджан продвинулся вперед",- сказала Бадершнайдер.