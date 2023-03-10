О нас

Бадершнайдер: Азербайджан может стать одним из первых водородных хабов

Бадершнайдер: Азербайджан может стать одним из первых водородных хабов У Азербайджана есть способность превратиться в один из первых и возможно единственных водородных хабов.
Энергетика
10 марта 2023 г. 15:25
Бадершнайдер: Азербайджан может стать одним из первых водородных хабов

У Азербайджана есть способность превратиться в один из первых и возможно единственных водородных хабов.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета Глобального фонда по устранению современных форм рабства, бывший вице-президент компании Exxon Mobile Жан Бадершнайдер.

Она отметила, что Азербайджан обладает прекрасными возможностями для развития ветровой и солнечной энергии.

По ее словам, Азербайджан небольшая страна, но много инвестирует в развитие ВИЭ.

"В вопросе энергобезопасности Азербайджан продвинулся вперед",- сказала Бадершнайдер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baderşneyder: “Azərbaycan ilk və bəlkə də, yeganə hidrogen habına çevrilə bilər”
Версия на английском языке Baderschneider: Azerbaijan may become one of first hydrogen hubs

Другие новости из категории

Министр: Азербайджан пытается создать новые энергетические коридоры
Министр: Азербайджан пытается создать новые энергетические коридоры
10 марта 2023 г. 15:34
Эльнур Солтанов: Кяльбаджар обладает большим потенциалом зеленой энергии
Эльнур Солтанов: Кяльбаджар обладает большим потенциалом "зеленой" энергии
10 марта 2023 г. 15:04
Сменилось руководство SOCAR Georgia Gas
Сменилось руководство SOCAR Georgia Gas
10 марта 2023 г. 14:50
Газифицированы еще 32 населенных пункта Азербайджана
Газифицированы еще 32 населенных пункта Азербайджана
10 марта 2023 г. 11:54
Цены на газ в Европе в начале торгов пятницы подскочили на 9%
Цены на газ в Европе в начале торгов пятницы подскочили на 9%
10 марта 2023 г. 11:41
Азербайджанская нефть подорожала почти на 1 доллар
Азербайджанская нефть подорожала почти на 1 доллар
10 марта 2023 г. 09:59
Цены на нефть умеренно снизились в начале пятничных торгов
Цены на нефть умеренно снизились в начале пятничных торгов
10 марта 2023 г. 09:48
Лука Шиппати: По TAP в Европу транспортировано около 21,5 млрд кубометров газа
Лука Шиппати: По TAP в Европу транспортировано около 21,5 млрд кубометров газа
9 марта 2023 г. 17:07
В Азербайджане названы инвестиционные возможности по альтернативным и возобновляемым источникам энергии
В Азербайджане названы инвестиционные возможности по альтернативным и возобновляемым источникам энергии
9 марта 2023 г. 16:36
Цены на нефть выросли после снижения более чем на 4% за два дня
Цены на нефть выросли после снижения более чем на 4% за два дня
9 марта 2023 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi