Бабек Гусейнов: SOCAR расширяет деятельность в сфере добычи на международном уровне

Недавнее приобретение Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) 10% долевого участия в проекте Tamar в Средиземном море и 3% в проекте разработки месторождений SARB и Umm Lulu в прошлом году открывают новую главу в расширении деятельности ко

Недавнее приобретение Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) 10% долевого участия в проекте Tamar в Средиземном море и 3% в проекте разработки месторождений SARB и Umm Lulu в прошлом году открывают новую главу в расширении деятельности компании в сфере добычи на международном уровне.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов на открытии буровой конференции IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

"SOCAR давно является международной нефтегазовой компанией, однако ее зарубежная деятельность в основном сосредоточена на переработке, транспортировке, розничной торговле и трейдинге нефти и нефтепродуктов. Теперь же мы расширяем международные операции в сфере добычи. Это стало возможным благодаря приобретению 3% в оффшорном нефтегазовом проекте SARB и Umm Lulu, а также недавнему вхождению в проект газоконденсатного месторождения Tamar в Средиземном море. Эти сделки открывают новую страницу в расширении добычи SOCAR на международном уровне", - заявил Гусейнов.

Он также подчеркнул, что важную роль для SOCAR в секторе upstream играют месторождения, разрабатываемые ПО "Азнефть". "Под его прямым управлением добывается свыше 100 тыс. баррелей нефти в сутки. Деятельность ПО охватывает как сушу, так и шельф, и это в основном зрелые месторождения в Азербайджане", - отметил Гусейнов.

Еще одной стратегической целью компании, по его словам, является декарбонизация и энергетический переход.

"Мы стремимся к тому, чтобы все наши операции соответствовали глобальной повестке по борьбе с изменением климата. Устанавливая четкие цели и предпринимая конкретные шаги, SOCAR вносит значительный вклад в международные и региональные инициативы по снижению выбросов", - подчеркнул он