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Бабек Гусейнов: Добыча газа в Азербайджане растет, превышая прогнозы

Бабек Гусейнов: Добыча газа в Азербайджане растет, превышая прогнозы Добыча газа в Азербайджане растет, превышая прогнозы. Успех этой отрасли обеспечен стратегическими инвестициями в газовые месторождения страны.
Энергетика
6 февраля 2025 г. 09:21
Бабек Гусейнов: Добыча газа в Азербайджане растет, превышая прогнозы

Добыча газа в Азербайджане растет, превышая прогнозы. Успех этой отрасли обеспечен стратегическими инвестициями в газовые месторождения страны.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов на открытии буровой конференции IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

По его словам, добыча нефти демонстрирует тенденцию к снижению, что связано с разработкой зрелых месторождений.

"Однако мы не рассматриваем это как вызов, а как возможность для инноваций и трансформации. Показатели добычи газа превосходят наши ожидания и Азербайджан укрепляет свою позицию как ключевой поставщик и стратегический партнер Европы", - отметил Гусейнов.

Он также подчеркнул, что в стране продолжается реализация новых нефтегазовых проектов, среди которых "Карабах", "Ашрафи-Дан Улдузу" и "Айпара", "Абшерон", "Умид" и deep-gas на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли".

"Все эти месторождения внесут значительный вклад в ресурсную базу, стабилизируют уровень добычи и обеспечат долгосрочные экспортные поставки энергоресурсов", - добавил он.

Гусейнов отметил, что данные проекты способствуют устойчивому развитию SOCAR и позволяют Азербайджану продолжать удовлетворять растущий спрос на энергию.

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Версия на азербайджанском языке Babək Hüseynov: “Azərbaycanda qaz hasilatı artır, proqnozları üstələyir”

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