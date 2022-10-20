Баба Рзаев: В настоящее время в Карабахе работают около 30 компаний-подрядчиков

Сегодня, говоря о работах в области электроэнергетики на освобожденных территориях, необходимо отметить кропотливый труд водителей, инженеров и других трудолюбивых сотрудников.

Сегодня, говоря о работах в области электроэнергетики на освобожденных территориях, необходимо отметить кропотливый труд водителей, инженеров и других трудолюбивых сотрудников.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев на мероприятии, посвященном 20 октября - Дню энергетика.

По его словам, в настоящее время в Карабахе также работают около 30 компаний-подрядчиков.

"Сегодня первый энергетик в нашей стране - президент Ильхам Алиев. Именно благодаря ему мы освободили наши земли от оккупации, и в настоящее время продолжаются строительные работы. Хочу поблагодарить наших ученых, компании-подрядчики и наших сотрудников за проделанную огромную работу", - сказал Б.Рзаев.

Выступивший на мероприятии председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов сообщил, что в парламенте готовятся новые законопроекты, связанные с энергетикой.