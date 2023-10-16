Баба Рзаев: Общая мощность станций на освобожденных территориях превысит 370 МВт

Установленная мощность электростанций, которые строятся или будут построены на освобожденных от оккупации территориях, составит более 370 МВт.

Заданная мощность электростанций, которые строятся или будут построены на освобожденных от оккупации территориях, составит более 370 МВт в год.

Как сообщает Report, об этом написал президент ОАО ”Азерэнерджи" Баба Рзаев в статье, опубликованной в газете "Азербайджан“.

"Вдобавок, энергетический потенциал гидроэлектростанции (ГЭС) "Сарсанг" и других территорий, где восстановлен наш суверенитет, составляет порядка 80 МВт. В целом потенциал других типов "зеленой энергии" не только на освобожденных от оккупации территориях, но и по всей республике достаточно высок”, - отметил Б.Рзаев.

Президент “Азерэнерджи” отметил, что за счет солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 480 МВт на территории Абшеронского района, солнечной станции мощностью 240 МВт на территории Джебраильского района, ветряных электростанций мощностью 100 МВт в Кельбаджарском районе, а также новых малых гидроэлектростанций, будет обеспечен экспорт экологически чистой энергии.