Баба Рзаев: Общая мощность станций на освобожденных территориях превысит 370 МВт

Заданная мощность электростанций, которые строятся или будут построены на освобожденных от оккупации территориях, составит более 370 МВт в год.
Как сообщает Report, об этом написал президент ОАО ”Азерэнерджи" Баба Рзаев в статье, опубликованной в газете "Азербайджан“.
"Вдобавок, энергетический потенциал гидроэлектростанции (ГЭС) "Сарсанг" и других территорий, где восстановлен наш суверенитет, составляет порядка 80 МВт. В целом потенциал других типов "зеленой энергии" не только на освобожденных от оккупации территориях, но и по всей республике достаточно высок”, - отметил Б.Рзаев.
Президент “Азерэнерджи” отметил, что за счет солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 480 МВт на территории Абшеронского района, солнечной станции мощностью 240 МВт на территории Джебраильского района, ветряных электростанций мощностью 100 МВт в Кельбаджарском районе, а также новых малых гидроэлектростанций, будет обеспечен экспорт экологически чистой энергии.