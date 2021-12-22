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Баба Рзаев: Турецкая "дочка" "Азерэнержи" экспортирует электроэнергию в несколько стран

Баба Рзаев: Турецкая "дочка" "Азерэнержи" экспортирует электроэнергию в несколько стран В Турции действует компания "Global Power", дочерняя компания "Азерэнержи". Через эту компанию осуществляется экспорт электроэнергии в несколько стран.
Энергетика
22 декабря 2021 г. 16:45
Баба Рзаев: Турецкая дочка Азерэнержи экспортирует электроэнергию в несколько стран

В Турции действует компания "Global Power", дочерняя компания "Азерэнержи". Через эту компанию осуществляется экспорт электроэнергии в несколько стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев во время выступления на 1-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

По словам Рзаева, через эту компанию осуществляется продажа электроэнергии, экспортируемой из Азербайджана в Турцию, а также энергообмен с Турцией, Болгарией и Грецией.

В настоящее время Азербайджан экспортирует электроэнергию в Россию, Иран, Грузию и Турцию.

Отметим, что экспорт электроэнергии за январь-ноябрь текущего года составил 1 млрд 389,5 млн кВт/ч. Это на 400,5 млн кВт/ч больше, чем за аналогичный период 2020 года. Импорт электроэнергии за этот период увеличился на 15,3 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 141 млн кВт/ч.

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Версия на английском языке Baba Rzayev: Electricity exported to several countries through Azerenerji's subsidiary in Turkey 
Версия на азербайджанском языке Baba Rzayev: "Azərenerji"nin Türkiyədəki törəməsi bir neçə ölkəyə enerji ixrac edir"

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