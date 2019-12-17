Баба Рзаев: ТЭС "Азербайджан" будет работать еще 20-30 лет

"В Мингячевире на теплоэлектростанции "Азербайджан" уже завершились работы по реконструкции на пяти блоках".

Как передает Report, об этом на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил президент Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерэнержи" Баба Рзаев.

"Работы по реконструкции на пяти блоках уже завершились. Кроме того, как я доложил, полностью реконструирована открытая распределительная установка на 500 киловольт, а также выполнено более 80 процентов работ на 330-киловольтной распределительной установке. Это поможет полностью предотвратить аварии.

Господин Президент, хочу доложить Вам, что фундамент этой станции заложил великий лидер. Хотя и с большим трудом, ему удалось получить в Советском Союзе этот проект и разместить его в Азербайджане. А Вы дали этой станции вторую жизнь. Это вызвало у жителей Мингячевира действительно большое воодушевление. На теплоэлектростанции "Азербайджан" и Мингячевирской гидроэлектростанции работает более 1600 человек. Они потеряли надежду, считая, что станции изжили себя, и через 3-5 лет рабочих мест не будет. Но они видят сегодняшнюю ситуацию и знают, что там действительно можно будет работать еще 20-30 лет", - сказал Б.Рзаев.