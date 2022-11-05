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Баба Рзаев отчитался о проделанной работе на освобожденных территориях Азербайджана

Баба Рзаев отчитался о проделанной работе на освобожденных территориях Азербайджана "На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до сегодняшнего дня "Азерэнержи" осуществлена прокладка оптоволоконным кабелем более 400 км двухцепной 110-киловольтной линии электропередачи".
Энергетика
5 ноября 2022 г. 04:34
Баба Рзаев отчитался о проделанной работе на освобожденных территориях Азербайджана

"На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до сегодняшнего дня "Азерэнержи" осуществлена прокладка оптоволоконным кабелем более 400 км двухцепной 110-киловольтной линии электропередачи".

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной в газете "Азербайджан" статье президента ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева.

Отмечается, что всего на освобожденных территориях построены и введены в эксплуатацию четыре ГЭС, 10 цифровых подстанций и один региональный центр управления по 22 энергообъектам.

Баба Рзаев подчеркивает, что продолжается строительство пяти малых ГЭС и трех подстанций. Работы будут завершены в ближайшие месяцы.

"Все энергетические объекты, построенные в Карабахе и Восточном Зангезуре, цифровизированы. Автоматизированы операции по раннему устранению аварий, управлению процессами, отключению и присоединению. Работы проведены на основе концепции цифровой энергетической системы в соответствии с четвертой промышленной революцией", - говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке Baba Rzayev işğaldan azad edilən ərazilərdə görülmüş işlərin hesabatını verib

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