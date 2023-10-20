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Баба Рзаев: На освобожденных территориях введены в эксплуатацию 14 ГЭС

Баба Рзаев: На освобожденных территориях введены в эксплуатацию 14 ГЭС По сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана введены в эксплуатацию 14 гидроэлектростанций (ГЭС).
Энергетика
20 октября 2023 г. 17:28
Баба Рзаев: На освобожденных территориях введены в эксплуатацию 14 ГЭС

По сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана введены в эксплуатацию 14 гидроэлектростанций (ГЭС).

Как сообщает Report, об этом заявил президент ОАО ”Азерэнержи“ Баба Рзаев на мероприятии, посвященном Дню энергетика.

Рзаев подчеркнул, что работы ведутся в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева по преобразованию освобожденных от оккупации территорий в зону “зеленой энергии”.

По его словам, работы еще на 3 ГЭС находятся на стадии завершения, параллельно с этим продолжается строительство 9 гидроэлектростанций. Наряду с этим восстанавливаются поврежденные станции и подстанции, сказал Рзаев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaba Rzayev: “Bu günə kimi 14 yerdə SES tikilərək yenidən qurulub”

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