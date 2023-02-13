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Баба Рзаев: Инвестиции в ТЭС окупятся максимум за шесть лет

Баба Рзаев: Инвестиции в ТЭС окупятся максимум за шесть лет "Инвестиции в крупнейшую теплоэлектростанцию (ТЭС) периода независимости мощностью 1 280 МВт, фундамент которой был заложен сегодня, окупятся максимум за 6 лет".
Энергетика
13 февраля 2023 г. 19:29
Баба Рзаев: Инвестиции в ТЭС окупятся максимум за шесть лет

"Инвестиции в крупнейшую теплоэлектростанцию (ТЭС) периода независимости мощностью 1 280 МВт, фундамент которой был заложен сегодня, окупятся максимум за 6 лет".

Как сообщает Report, об этом президент ОАО ”Азерэнержи“ Баба Рзаев заявил во время выступления на AzTV.

По его словам, существующие условия позволяют окупить вложенные инвестиции раньше:

"Учитывая текущие рыночные цены, ожидается, что эти инвестиции окупятся раньше. Максимум за 6 лет они окупятся”.

Напомним, что сегодня во дворце "Гюлистан" в Баку состоялась церемония закладки крупнейшей тепловой электростанции периода независимости мощностью 1280 МВт. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

60% инвестиций в проект общей стоимостью 400 млн долларов США будет покрыто за счет внутренних средств ОАО “Азерэнержи”, а 40% - за счет кредитов.

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Версия на азербайджанском языке Baba Rzayev: “İstilik elektrik stansiyasına investisiyalar ən uzağı 6 ilə qaytarılacaq”

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