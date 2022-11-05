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Баба Рзаев: Инвестиции в ТЭС "Азербайджан" окупятся максимум за шесть лет

Баба Рзаев: Инвестиции в ТЭС "Азербайджан" окупятся максимум за шесть лет Инвестиции в тепловую электростанцию "Азербайджан", принадлежащую ОАО "Азерэнержи", окупятся максимум за шесть лет.
Энергетика
5 ноября 2022 г. 11:41
Баба Рзаев: Инвестиции в ТЭС Азербайджан окупятся максимум за шесть лет

Инвестиции в тепловую электростанцию "Азербайджан", принадлежащую ОАО "Азерэнержи", окупятся максимум за шесть лет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент "Азерэнержи" Баба Рзаев в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

По его словам, подписанный президентом страны в прошлом месяце документ, позволит экономить 800 млн кубометров газа в год:

"Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 октября 2022 года будет проведена модернизация теплоэлектростанции "Азербайджан" в связи с увеличением мощности ее 7-го и 8-го энергоблоков на 1280 МВт с применением дополнительных современных технологий к действующему оборудованию. Это приведет к экономии 800 млн кубометров газа в год за счет сокращения традиционного топлива, используемого для производства 1 киловатт-часа электроэнергии, с 335 граммов до 225 граммов, то есть сокращения использования традиционного топлива на 110 граммов на киловатт-час. Это означает, что инвестиции в новую станцию окупятся максимум за 6 лет. В то же время, с формированием высокоэффективного генерирующего комплекса, коэффициент полезного действия будет увеличен на 18%, до 56%, а годовая выработка электроэнергии составит 12,5 млрд киловатт-часов".

Представитель "Азерэнержи" добавил, что модернизация электростанции имеет особое значение с точки зрения обеспечения энергоустойчивости страны, создания дополнительных генерирующих мощностей, удовлетворения потребностей в энергии, увеличения экспортных возможностей, защиты окружающей среды, экономии природного газа при производстве электроэнергии, предотвращения катаклизмов, происходящих в связи с климатическими изменениями, и открытия новых рабочих мест в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Baba Rzayev: "Azərbaycan" İES-ə qoyulan investisiya maksimum 6 ilə geri qayıdacaq"

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