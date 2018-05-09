Баба Рзаев: Готовятся документы для улучшения энергоснабжения Пираллахи

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Работы по проекту "Белый город" завершены на 60%, обеспечена установка большой и самой современный электрораспределительной сети. Сейчас идет подготовка к последующему этапу проекта".

Как сообщает Report, об этом говорится в изданной в официальной прессе статье председателя Открытого акционерного общества "Азеришыг" Бабы Рзаева.

По его словам, на территории "Советской" будут проложены двухкольцевые кабельные линии для обеспечения электричеством жильцов площади Физули, "Советской" и прилегающих территорий. Кроме того, готовятся соответствующие технические документы для улучшения энергоснабжения около 20 тыс. жителей острова Пираллахи и обеспечения электричеством строящихся на острове объектов туризма и государственного значения.