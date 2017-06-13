"Азнефть" ввел в эксплуатацию 20 новых, 49 недействующих скважин в этом году

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае этого года производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 2 567,9 тыс. тонн нефти, 2 132,1 млн кубометров газа.

Как сообщили Report в "Азнефть", продолжены работы по полномасштабному вводу месторождений в эксплуатацию, бурению новых скважин. Так, за первые пять месяцев года пробурено и передано в эксплуатацию 20 скважин. Из новых скважин добыто 21 468 тонн нефти.

В сохранении и наращивании темпов добычи нефти и газа большое значение имеют технико-геологические мероприятия. С начала года проведено 267 геологических мероприятий, в результате добыто 72 015 тонн нефти, что означает рост соответственно на 45 мероприятий и 29 075 тонн нефти против запланированного. В результате технических и технологических мероприятий добыто 21 619 тонн нефти против запланированных 17 086 тонн.

"За прошедший период из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 49 скважин против запланированных 25. Из них добыта дополнительно 14 991 тонна нефти ", - говорится в информации.