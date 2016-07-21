​“Азнефть” строит новые производственные объекты

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "Производственное объединение (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) проводит плановую работу по расширению перспективных площадей для бурения новых нефтегазовых скважин и строительству дополнительных производственных площадей".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в настоящее время по заказу ПО ведутся работы по бурению двух скважин на глубоководном морском основании №14 месторождения “Гюнешли”. На платформе №7 месторождения начаты работы по установке второго бурового сооружения.

"На платформе планируется бурение 20 скважин, установка данного оборудования ускорит темп работ. На Нефтяных камнях также проводятся важные работы. На основании №2585 продолжаются работы по переносу и реконструкции технологических линий и оборудования, препятствующих бурению очередных 8 скважин. В рамках строительных работ на буровом участке №2 НГДУ им. Н.Нариманова были транспортированы 4 опорных блока и другие металлоконструкции. На очередном этапе ожидается транспортировка еще двух опорных блоков. Строительно-монтажные работы в рамках усовершенствования нефтегазовой инфраструктуры продолжаются", - говорится в заявлении.