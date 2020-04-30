"Азнефть" снизит добычу на 17 тыс. баррелей за 2 месяца

В целях выполнения обязательств по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК+ ПО "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) снизит суточную добычу на 17 тыс. баррелей в сутки - до 100 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию SOCAR.

На следующем этапе планируется постепенное увеличить добычу на 5 тыс. баррелей в сутки, а со следующего года - еще на 6 тыс. баррелей, доведя добычу сырой нефти в 2021 году до 111 тыс. баррелей в сутки.

По условиям соглашения ОПЕК+ временное ограничение добычи охватывает три периода: с мая по июнь 2020 года, с июля по декабрь 2020 года и с января 2021 года по апрель 2022 года.

В первом периоде предусматривается снижение добычи, в последующие периоды - постепенное восстановление. По соглашению, в мае и июне 2020 года суточная добыча по Азербайджану сократится на 164 тыс. баррелей к уровню октября 2018 года (718 тыс. баррелей) – до 554 тыс. баррелей, в июле-декабре – на 131 тыс. баррелей – до 587 тыс., а в январе 2021 года – апреле 2022 года – на 98 тыс. баррелей – до 620 тыс. баррелей.