​"Азнефть" превысил прогноз по добыче газа на 3%

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года Производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 2 619,2 тыс. тонн нефти.

Как сообщили Report в ПО, в соответствующем периоде этого года фактическая добыча газа составила 2 386,1 млн. кубометров против плана в 2 323,4 млн. кубометров, то есть план перевыполнен на 2,7%.

За отчетный период по заказу ПО "Азнефть" пробурено и сдано в эксплуатацию 20 новых скважин, из которых добыто 22 534 тонны нефти.

С начала текущего года проведено 279 геологических мероприятий, в результате которых добыто 46 126 тонн нефти, что означает рост соответственно на 41 мероприятие и 3 456 тонн нефти против запланированных. В результате технических и технологических мероприятий добыто 22 005 тонн нефти против запланированных 16 839 тонн.

За пять месяцев этого года из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 57 скважин против 32 запланированных. Из них фактически добыто 14 647 тонн нефти, что на 9 914 тонн превышает план в объеме 4 733 тонн.