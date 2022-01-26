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"Азнефть" перевыполнила план добычи в прошлом году

"Азнефть" перевыполнила план добычи в прошлом году Производственное объединение “Азнефть” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) в 2021 году выполнило план добычи нефти на 106%, природного газа - на 103%.
Энергетика
26 января 2022 г. 15:13
Азнефть перевыполнила план добычи в прошлом году

Производственное объединение “Азнефть” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) в 2021 году выполнило план добычи нефти на 106%, природного газа - на 103%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Крупнейшая структурная единица SOCAR "Азнефть" эксплуатирует в общей сложности 30 нефтегазовых месторождений - 12 на Каспийском море и 18 на суше. Основная миссия производственного объединения - разведка, разработка нефтегазовых месторождений, строительство, эксплуатация нефтегазовых скважин, добыча и транспортировка нефти, газа, газоконденсата.

Учреждение непрерывно осуществляет меры по поддержанию стабильности и увеличению добычи. Процесс бурения заказанных скважин осуществляется с помощью самого современного и качественного оборудования, контроль за работой скважин и геофизические измерения проводятся в соответствии с мировыми стандартами.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону проводится большая работа по увеличению объемов активного газа в подземных хранилищах газа. В будущем предусматривается дальнейшее увеличение объемов перекачиваемого газа в подземные газохранилища.

Основными целями, стоящими перед производственным объединением, являются развитие человеческого капитала, сохранение и улучшение безопасных условий труда, снижение выбросов углерода до 0, эффективное использование финансовых возможностей, увеличение доходов, разведка новых месторождений нефти и газа, оптимизация разработки существующих месторождений, реабилитация существующих месторождений, повышение их добычи, поддержание стабильной добычи нефти и газа, повышение производительности труда, создание системы, отвечающей международным стандартам.

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Версия на азербайджанском языке “Azneft” ötən il hasilat planını artıqlaması ilə yerinə yetirib

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