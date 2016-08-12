​"Азнефть" перевыполнил прогноз по добыче газа на 2%

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль этого года Производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 3 663,9 тыс. тонн нефти. Прогноз за указанный период выполнен, сообщили Report в ПО.

Отмечается, что за январь-июль добыча газа составила 3,3 млрд. кубометров против плана в 3,2 млрд. кубометров, таким образом, план выполнен на 102,1%.

За семь месяцев по заказу ПО "Азнефть" пробурено и сдано в эксплуатацию 32 новые скважины, из которых добыто 43,8 тыс. тонн нефти.

За этот период из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 67 скважин против 45 запланированных. Из них добыто 25,3 тыс. тонн нефти, что на 15,1 тыс. тонн превышает план в объеме 10,2 тыс. тонн.

С начала текущего года проведено 370 геологических мероприятий, в результате которых добыто 95,4 тыс. тонн нефти, что означает рост соответственно на 25 мероприятий и 14,3 тыс. тонн нефти против запланированных. В результате технических и технологических мероприятий добыто 24,4 тыс. тонн нефти против запланированных 31,1 тыс. тонн.