"Азнефть" перевыполнил план по добыче газа на 3%

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года Производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 1 млн. 37,8 тыс. тонн нефти.

Как сообщили Report в ПО, за два месяца текущего года план добычи составил 1 млн. 34,4 тыс. тонн, таким образом, задача перевыполнена на 0,3%.

По информации, за январь-февраль наблюдается рост показателей добычи газа. Так, за указанный период 2016 года фактические объемы добычи газа составили 944,609 млн. кубометров против запланированных 917,140 млн. кубометров. Таким образом, план выполнен на 103%.

Отмечается, что за отчетный период из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 27 скважин. Из них фактически добыто 3956 тонн нефти, что на 3327 тонн превышает запланированные 629 тонн.

"Одними из важнейших факторов сохранения этих достижений являются использования фонда действующих скважин и проведение технико-геологических мероприятий. Так, с начала текущего года проведено 114 геологических мероприятий, в результате добыто 7343 тонны нефти, что означает рост соответственно на 34 мероприятия и 1053 тонны нефти против запланированных. В результате технических и технологических мероприятий добыто 7743 тонны нефти против запланированных 6138 тонн", - сообщили в ПО.

По информации, в феврале по заказу ПО "Азнефть" пробурено и сдано в эксплуатацию 9 новых скважин, из которых добыто 3704 тонны нефти.