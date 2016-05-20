​"Азнефть" перевыполнил план по добыче газа на 3%

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года Производственному объединению (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) удалось предотвратить спад добычи нефти и газа и достичь намеченной цели. За четыре месяца этого года прогноз полностью выполнен, сообщили Report в ПО.

За отчетный период ПО добыто 2,091 млн. тонн нефти против прогнозируемых 2,086 млн. тонн, тем самым план выполнен на 100,2%. Также в соответствующем периоде 2016 года фактические объемы добычи газа превысили 1,437 млрд. кубометров против запланированных 1,391 млрд. кубометров. Таким образом, план выполнен на 103,3%.

Отмечается, что за четыре месяца этого года из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 44 скважины. Из них фактически добыто 11 215 тонн нефти, что в 4 раза превышает план в объеме 3 015 тонн.

По информации, с начала текущего года проведено 162 геологических мероприятия, в результате добыто 16 785 тонн нефти, что означает рост соответственно на 30 мероприятий и 498 тонн нефти против запланированных. В результате технических и технологических мероприятий добыто 12 302 тонны нефти против запланированных 9 479 тонн.

"За четыре месяца этого года по заказу ПО "Азнефть" пробурено и сдано в эксплуатацию 16 новых скважин, из которых добыто 14 081 тонна нефти", - говорится в сообщении.