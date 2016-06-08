​"Азнефть" обновляет газовое хозяйство

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Продолжаются мероприятия по совершенствованию газового хозяйства управлений, входящих в производственное объединение (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в целях сбора и последующей подачи попутного газа низкого давления вакуумные компрессоры, холодильные машины, турбинные и компрессорные установки заменяются на новые.

Отмечается, что работы по замене 9 электрических вакуумных компрессоров на платформе №2346 Нефтяных камней на 6 винтовых компрессоров современного типа находятся на стадии завершения: "Наряду с этим, отремонтированы и сданы в эксплуатацию 3 электрических вакуумных компрессора, эксплуатируемые в газосборочных системах Нефтяных камней".

По информации, на участке Нефтяных камней НГДУ "28 Мая" капитально отремонтированы 1 газотурбинный двигатель, 2 компрессорные установки. Кроме того, проведен ряд технических осмотров компрессорных установок, эксплуатируемых Управлением газохранилищ.