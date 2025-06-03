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ПО "Азнефть" нацелено на достижение рекордного объема добычи в 2025 году

ПО "Азнефть" нацелено на достижение рекордного объема добычи в 2025 году Производственное объединение "Азнефть" SOCAR планирует в 2025 году преодолеть показатель по добыче нефти в 1,2 млн тонн.
Энергетика
3 июня 2025 г. 16:01
ПО Азнефть нацелено на достижение рекордного объема добычи в 2025 году

Производственное объединение "Азнефть" SOCAR планирует в 2025 году преодолеть показатель по добыче нефти в 1,2 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор "Азнефть" Али Гурбанов на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, в ПО "Азнефть" работает около 13 тыс. человек.

"В результате мероприятий, проведенных в последние месяцы на месторождениях "Нефтяные камни" и "Грязевая сопка", ежесуточная добыча нефти достигла 3,3 тыс. тонн. Это самый высокий показатель за последние 34 года. Одной из наших главных целей на 2025 год является достижение рекордных показателей добычи нефти и преодоление рубежа в 1,2 млн тонн нефти", - сказал Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке “Azneft”: Neft hasilatında son 34 ilin ən yüksək göstəricisi əldə olunub

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