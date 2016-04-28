​"Азнефть" будет проводить регулярные проверки на производственных площадях в целях предотвращения аварий

Баку. 28 апреля.REPORT.AZ/ В производственном объединении (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялось заседание, посвященное итогам работы по снижению до минимума воздействия вредных производственных факторов за первый квартал 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, гендиректор Объединения Дашгын Искендеров рассказал о деятельности в направлении улучшения условий труда нефтяников в производственных сферах.

Он отметил, что в целях снижения до минимума воздействия вредных производственных факторов на окружающую среду и людей закупаются новое оборудование и установки, отвечающие международным требованиям.

Заместитель гендиректора по вопросам охраны труда Джалаир Самедов выступил с отчетом о проделанной работе в сфере охраны труда.

Заместитель гендиректора по вопросам экологии Фаиг Джафаров рассказал о мерах по охране окружающей среды, в том числе, очистке загрязненных нефтью территорий, благоустройству территорий вокруг нефтепромыслов, улучшению водоснабжения нефтяников и других работах, проделанных за отчетный период.

В заключение Д.Искендеров подчеркнул важность перехода ПО "Азнефть" к качественной системе управления, создания безопасных условий труда. Он отметил, что в целях предотвращения аварий на производственных площадях будут проводиться регулярные проверки, дал рекомендации по проведению практических тренингов.