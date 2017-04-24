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    "Азнефть": 204 работника эвакуированы из-за погодных условий

    Телефонограммы разосланы на все участки морских НГДУ

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ ПО "Азнефть" SOCAR разослало телефонограммы на все участки морских НГДУ с целью усиления мер безопасности в связи с ожидающимся 24-25 апреля усилением ветра до 34 м/с (высота волны 3-5 м, иногда 5-7 м). 

    Как сообщает Report, эту информацию распространило ПО "Азнефть".

    Отмечается, что на всех участках проведены просветительские работы, поручено ограничить опасные работы в письменной и устной форме. В аппарате управления и на участках организовано дежурство.

    "Второстепенные работники эвакуированы с платформ. В общей сложности с различных участков эвакуированы 204 работника. В зависимости от погодных условий движение на эстакадах и приэстакадных площадках будет ограничено, второстепенные работники эвакуированы в жилой пункт. Продолжают предприниматься меры безопасности из-за погодных условий”, - говорится в сообщении.

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