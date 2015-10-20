AzMeCo приостановил закупку газа у российской компании "Газпром"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ AzMeCo (Азербайджанский метаноловый завод) приостановил закупку газа у российской компании "Газпром".

Как сообщили Report в AzMeCo, в связи с понижением мировых цен на метанол закупка газа у компании "Газпром" по существующей контрактной цене стала для завода нерентабельной. "Принято решение приостановить закупку газа у "Газпром", так как по текущим условиям производство шло в убыток", - отметили в AzMeCo.

За время действия контракта AzMeCo закупил у "Газпрома" более 100 млн. кубометров газа.

Отметим, что 11 сентября нынешнего года AzMeCo подписал договор с российской компанией "Газпром экспорт". По договору, "Газпром" должен был продавать AzMeCo 2 млрд. кубометров природного газа в год. Поставки природного газа "Газпрома" обеспечили бы гарантированную загрузку 100% мощностей Карадагского метанолового завода.

AzMeCo основан в 2007 году и сдан в эксплуатацию в декабре 2013 года. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метанола в год.