​Азиатский банк развития готовится выделить очередной кредит Азербайджану

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) 22 июня обсудит вопрос выделения очередного кредита Азербайджану. Как сообщает Report, об этом заявил менеджер АБР по Азербайджану Нариман Маннапбеков.

По его словам, кредит на сумму 750 млн. долларов планируется выделить на реализацию проекта по улучшению энергоснабжения. На первоначальном этапе власти получат 250 млн. долларов: "Деньги будут потрачены на реализацию проекта по стране, за исключением Баку. Первый транш будет направлен на закупку и установку оборудования для подстанций - трансформаторов, распределителей, а также обеспечение населения счетчиками".

Н.Маннапбеков рассказал также об условиях выдачи кредита: "Кредит будет выдан сроком на 25 лет с 5-летним льготным периодом, по ставке 6-месячный Libor + примерно 0,4%. Вся документация по кредитованию будет размещена на сайте АБР через две недели после заключения контракта".