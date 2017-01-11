Азиатский банк инфраструктурных инвестиций утвердил выделение кредита TANAP

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) утвердил кредит на финансирование проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Как сообщает Report, сумма кредита составлеят 600 млн долларов.

Отметим, что это составная часть совместного мультифинансирования АБИИ и Группы Всемирного банка.

Напомним, что 20 декабря Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о выделении кредита в размере 800 млн. долларов на проект Трансанатолийского газопровода (TANAP). Из них 400 млн. долларов получило ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) под государственные гарантии Азербайджана, остальные 400 млн. - компания BOTAŞ под государственные гарантии Турции.