Азиатские страны не торопятся продавать нефть из своих стратегических запасов

Прошло почти три недели с тех пор, как США объявили о согласованном на международном уровне выпуске сырья из стратегических нефтяных резервов (SPR).

Прошло почти три недели с тех пор, как США объявили о согласованном на международном уровне выпуске сырья из стратегических нефтяных резервов (SPR).

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, однако от других пяти стран, формально одобривших высвобождение резервной нефти, толку пока мало.

Президент Джо Байден 23 ноября заявил, что США высвободят 50 млн баррелей нефти из своего SPR в «следующие несколько месяцев». По его словам, этот беспрецедентный шаг будет сделан параллельно с Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией и Великобританией.

Хотя США предоставили Exxon Mobil Corp свой первый выпуск нефти SPR и намерены выпустить на этой неделе уведомление о продаже еще 18 млн баррелей, другие участники неформального объединения крупнейших потребителей нефти хранят молчание. Это начинает вызывать на рынке некоторый скептицизм по поводу того, пойдут ли они вообще на этот шаг. Особенно после того, как Omicron привел к резкому падению мировых цен.

Участие азиатских стран в том, что выглядит как картель покупателей, ставит их в трудное положение, сказал Джон Дрисколл, главный стратег JTD Energy Services Pte.

«Они не могут позволить себе рисковать своими отношениями с крупными производителями, чтобы удовлетворить президента США, который будет переизбран через несколько лет», — сказал он. Они также могут «неохотно использовать свои запасы перед пиковым зимним спросом, когда перебои в поставках могут привести к серьезным проблемам», — добавил Дрисколл.

Совместное заявление картеля потребителей было беспрецедентным. Оно последовало за неделями интенсивного лоббирования со стороны Байдена после того, как альянс ОПЕК+ отклонил призывы к увеличению предложения. Наконец, многие участники рынка были недовольны объемами, которые страны, помимо США, пообещали выпустить из SPR.

Индия оказалась единственной азиатской страной, которая определила объемы, пообещав выпустить 5 млн баррелей, хотя по срокам остаются вопросы. Глава Indian Strategic Petroleum Reservations Ltd. 3 декабря заявил, что он все еще ждет совета от федерального правительства о том, как и когда продавать нефть.

Япония не сообщила подробностей об объемах или сроках, хотя газета Nikkei информировала в прошлом месяце, что страна выпустит около 4,2 млн баррелей. Южная Корея заявила 23 ноября, что примет решение о деталях, таких как объем и сроки, после обсуждения со странами-партнерами, но указала, что это будет около 3,5 млн баррелей.

КНР ведет себя двусмысленно: Пекин не хочет выглядеть так, как будто он следует за США. В ноябре, всего через несколько дней после виртуального саммита между Байденом и президентом Си Цзиньпином, Китай заявил, что работает над продажей нефти из своих запасов. Западный чиновник, знакомый с этим вопросом, первоначально сказал, что китайцы могут продать от 7 до 15 млн баррелей из своих стратегических запасов. С тех пор никаких официальных анонсов от Пекина не было.

Между тем, официальный представитель правительства Великобритании заявил, что отраслевые компании могут принять участие в совместном выпуске, если захотят. По словам пресс-секретаря правительства, если все внесут свой вклад, это позволит дополнительно вывести на рынок 1,5 млн баррелей резервной нефти.

Резкое падение цен на сырую нефть, вызванное в конце ноября вариантом коронавируса Omicron, возможно, снизило необходимость действовать быстро. Тем не менее, более половины этого падения уже отыграно, и это свидетельствует о том, что новый вариант может оказаться не таким опасным, как первоначально предполагалось. Если цены продолжат расти, у стран-участниц неформального картеля импортеров сырья может появиться больше стимулов для высвобождения резервов.