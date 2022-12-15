Azerkosmos обеспечил станцию ЮКГ спутниковым интернетом

Стратегически важная передающая станция, расположенная на азербайджанском участке Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ), обеспечена необходимой спутниковой интернет-связью.

Стратегически важная передающая станция, расположенная на азербайджанском участке Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ), обеспечена необходимой спутниковой интернет-связью.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию SOCAR Midstream Operations, которая является оператором ЮКГ, между SOCAR Midstream Operations и Космическим агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Azerkosmos") было подписано соглашение о сотрудничестве.

Станция расположена вне зоны действия привычных средств связи. Использование спутникового интернета позволило еще больше повысить качество технической эксплуатации ЮКГ за счет улучшения связи с удаленными районами.

Интернет-услуги предоставляются посредством платформы "Azconnexus" спутника Azerspace-1.