О нас

Azerkosmos обеспечил станцию ЮКГ спутниковым интернетом

Azerkosmos обеспечил станцию ЮКГ спутниковым интернетом Стратегически важная передающая станция, расположенная на азербайджанском участке Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ), обеспечена необходимой спутниковой интернет-связью.
Энергетика
15 декабря 2022 г. 13:14
Azerkosmos обеспечил станцию ЮКГ спутниковым интернетом

Стратегически важная передающая станция, расположенная на азербайджанском участке Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ), обеспечена необходимой спутниковой интернет-связью.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию SOCAR Midstream Operations, которая является оператором ЮКГ, между SOCAR Midstream Operations и Космическим агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Azerkosmos") было подписано соглашение о сотрудничестве.

Станция расположена вне зоны действия привычных средств связи. Использование спутникового интернета позволило еще больше повысить качество технической эксплуатации ЮКГ за счет улучшения связи с удаленными районами.

Интернет-услуги предоставляются посредством платформы "Azconnexus" спутника Azerspace-1.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos” Cənubi Qafqaz Boru Kəmərini peyk interneti ilə təmin edib

Самое важное

Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Обсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
ФотоОбсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
15 декабря 2022 г. 13:13
Стали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
ФотоСтали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
15 декабря 2022 г. 12:14
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
15 декабря 2022 г. 10:28
Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
ФотоПодписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
14 декабря 2022 г. 15:32
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
14 декабря 2022 г. 15:03
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
14 декабря 2022 г. 11:03
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
14 декабря 2022 г. 10:25
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
14 декабря 2022 г. 10:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi