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Azerkontrakt в прошлом году получил 84 млн манатов чистой прибыли

Azerkontrakt в прошлом году получил 84 млн манатов чистой прибыли Государственная контрактная корпорация - ОАО Azеrkontrakt завершила 2021 год с чистой прибылью 83,496 млн манатов.
Энергетика
26 декабря 2022 г. 11:11
Azerkontrakt в прошлом году получил 84 млн манатов чистой прибыли

Государственная контрактная корпорация - ОАО Azеrkontrakt завершила 2021 год с чистой прибылью 83,496 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества.

В прошлом году доходы Azеrkontrakt от продажи природного газа составили 1 200,044 млн манатов, себестоимость продаж - 1 025,814 млн манатов, расходы на транспортировку - 59,393 млн манатов, затраты на закачку газа в подземные хранилища - 15,417 млн манатов, транзитные расходы - 3,116 млн манатов, технологические затраты - 3,077 млн манатов, доходы от транспортировки газа - 25,623 млн манат, процентные расходы - 0,745 млн манатов, прочие расходы составили 0,435 млн манатов, а выплаты подоходного налога - 20,874 млн манатов.

На 1 января этого года активы Azеrkontrakt составляли 358,377 млн манатов, что почти в 8 тысяч раз больше, чем годом ранее. Обязательства компании за отчетный период также увеличились почти в 8 тысяч раз - до 274,873 млн манатов, а балансовый капитал - почти в 9 тысяч раз - до 83,505 млн манатов.

Azеrkontrakt был создан в 1997 году. Его уставный капитал составляет 13,539 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkontrakt" ötən il 84 milyon manata yaxın xalis mənfəət əldə edib

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