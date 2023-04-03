О нас

"Азеристиликтеджизат": Уровень сбора в городках вынужденных переселенцев остается низким

"Азеристиликтеджизат": Уровень сбора в городках вынужденных переселенцев остается низким "Уровень сбора оплаты за услугу отопления в городках вынужденных переселенцев Азербайджана остается низким по сравнению со средним показателем по стране".
Энергетика
3 апреля 2023 г. 15:41
Азеристиликтеджизат: Уровень сбора в городках вынужденных переселенцев остается низким

"Уровень сбора оплаты за услугу отопления в городках вынужденных переселенцев Азербайджана остается низким по сравнению со средним показателем по стране".

Об этом Report заявил врио председателя ОАО "Азеристиликтеджизат" Ильхам Мирзалиев.

"Сегодня уровень сборов оплаты за услугу отопления в среднем составляет 88-90%. Учитывая отсутствие у нас возможности непосредственного отключения, могу отметить, что сборы удовлетворительные. Единственным фактором, влияющим на низкий показатель сборов среди населения, являются граждане, поживающие в городках для вынужденных переселенцев. Уровень оплаты у них очень низкий – 40-45%, что отрицательно сказывается на общем показателе", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azəristiliktəchizat": “Məcburi köçkün şəhərciklərində yığım səviyyəsi aşağı olaraq qalır"

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi