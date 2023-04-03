"Азеристиликтеджизат": Уровень сбора в городках вынужденных переселенцев остается низким

"Уровень сбора оплаты за услугу отопления в городках вынужденных переселенцев Азербайджана остается низким по сравнению со средним показателем по стране".

"Уровень сбора оплаты за услугу отопления в городках вынужденных переселенцев Азербайджана остается низким по сравнению со средним показателем по стране".

Об этом Report заявил врио председателя ОАО "Азеристиликтеджизат" Ильхам Мирзалиев.

"Сегодня уровень сборов оплаты за услугу отопления в среднем составляет 88-90%. Учитывая отсутствие у нас возможности непосредственного отключения, могу отметить, что сборы удовлетворительные. Единственным фактором, влияющим на низкий показатель сборов среди населения, являются граждане, поживающие в городках для вынужденных переселенцев. Уровень оплаты у них очень низкий – 40-45%, что отрицательно сказывается на общем показателе", - отметил он.