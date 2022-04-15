"Азеристиликтеджхизат" задолжал 41 млн манатов "Азеригазу"

ОАО "Азеристиликтеджхизат"завершило этот год с дебиторской задолженностью производственному объединению "Азеригаз" в размере 41 млн манатов.

ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило этот год с дебиторской задолженностью производственному объединению "Азеригаз" в размере 41 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью "Азеригаз" Эльданиз Велиев на акции “Открытые двери”.

Начальник отдела отметил, что ежегодно у "Азеристиликтеджхизат" возникает задолженность перед ПО "Азеригаз". "Вопрос обсуждался на уровне премьер-министра, государством "Азеристиликтеджхизат" были выделены определенные дотации, за счет которых долг был частично погашен. Однако "Азеристиликтеджхизат" все же завершил год с дебиторской задолженностью в размере 41 млн манатов", - добавил чиновник.

Замначальника нового отдела газификации и развития объединения Ильхам Мехбалыев рассказал, что в первом квартале 2022 года в 69 селах и 62 новых жилых массивах запланированы работы по прокладке уличной газовой линии. Он отметил, что работы по газификации уже завершены в 2 селах и 5 жилых массивах.