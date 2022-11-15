"Азеристиликтеджхизат": В текущем году у нас нет долгов перед "Азеригаз"

"Азеристиликтеджхизат": В текущем году у нас нет долгов перед "Азеригаз"

Производственному объединению "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в полном объеме выплачена плата за природный газ, использованный ОАО "Азеристиликтеджхизат" за 10 месяцев текущего года.

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