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"Азеристиликтеджхизат": В текущем году у нас нет долгов перед "Азеригаз"

"Азеристиликтеджхизат": В текущем году у нас нет долгов перед "Азеригаз" Производственному объединению "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в полном объеме выплачена плата за природный газ, использованный ОАО "Азеристиликтеджхизат" за 10 месяцев текущего года.
Энергетика
15 ноября 2022 г. 12:19
Азеристиликтеджхизат: В текущем году у нас нет долгов перед Азеригаз

Производственному объединению "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в полном объеме выплачена плата за природный газ, использованный ОАО "Азеристиликтеджхизат" за 10 месяцев текущего года.

Как сообщает Report, об этом временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев сказал на брифинге, посвященном осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов.

"Проблем с "Азеригаз" у нас нет, все наши котельные снабжены газом", - добавил И.Мирзалиев.

Напомним, что "Азеристиликтеджхизат" завершил прошлый зимний сезон с дебиторской задолженностью в 41 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azəristiliktəchizat": "Bu il "Azəriqaz"a borcumuz qalmayıb"

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