"Азеристиликтеджхизат" строит в Шуше новую котельную

В настоящее время в Шуше ведется строительство новой котельной ОАО "Азеристиликтеджхизат".

В настоящее время в Шуше ведется строительство новой котельной ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Как сообщает Report, об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя акционерного общества Ильхам Мирзалиев.

"Мы рассчитываем завершить строительство котельной в короткие сроки. У нас есть проекты по строительству систем теплоснабжения и на других освобожденных территориях", - сказал И. Мирзалиев.

По его словам, по согласованию с Министерством энергетики, Комитетом по архитектуре и градостроительству и представителями главы государства на этих территориях разрабатывается концепция, которая предусматривает определение стратегии строительства систем теплоснабжения на освобожденных территориях.