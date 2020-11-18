"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла

За последние 2 года для удовлетворения спроса абонентов сданы в эксплуатацию 5 новых котельных

С сегодняшнего дня началось обеспечение потребителей теплом.

Об этом Report рассказал заместитель председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.

По словам Мирзалиева, задержка связана с техническими причинами: "Уже принято решение о теплоснабжении абонентов. В течение дня подключение всех систем завершится".

Представитель "Азеристиликтеджхизат" отметил, что за последние 2 года для удовлетворения спроса абонентов сданы в эксплуатацию 5 новых котельных.

Отметим, что отопительный сезон в горных и предгорных районах республики начинается с 1 ноября, в других районах, в том числе в городе Баку - с 15 ноября. В течение осенне-зимнего сезона 2020-2021 годов 559 котельных обеспечат теплом 3 870 жилых зданий, в том числе около 182 тыс. квартир, 287 школ, 159 детских садов, 162 учреждений здравоохранения и 1 950 других объектов социального и хозяйственного назначения.