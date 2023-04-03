"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам

ОАО "Азеристиликтеджхизат" представило правительству предложения по пересмотру порядка расчета цены на тепло и созданию условий для прекращения подачи тепла задолжавшим абонентам.

ОАО "Азеристиликтеджхизат" представило правительству предложения по пересмотру порядка расчета цены на тепло и созданию условий для прекращения подачи тепла задолжавшим абонентам.

Об этом Report заявил временно исполняющий обязанности председателя акционерного общества Ильхам Мирзалиев.

По словам И.Мирзалиева, расчеты за теплоснабжение планируется производить с помощью счетчиков:

"Наши предложения, разработанные совместно с Министерством энергетики, заключаются в том, чтобы во вновь строящихся зданиях устанавливались индивидуальные счетчики теплоснабжения для квартир с возможностью прекращения подачи тепла задолжавшему абоненту. Мы настаиваем на этом предложении, по крайней мере, для новостроек".

Глава "Азеристиликтеджхизат" отметил, что расчеты будут производиться в Гкал/час: "Но можно рассчитывать и в кВт/час".