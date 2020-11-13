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Азеристиликтеджхизат: Объекты теплоснабжения готовы к сезону

Азеристиликтеджхизат: Объекты теплоснабжения готовы к сезону В то же время все котельные обеспечены резервными котлами и насосами
Энергетика
13 ноября 2020 г. 13:36
Азеристиликтеджхизат: Объекты теплоснабжения готовы к сезону

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным ОАО “Азеристиликтеджхизат” в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов, завершено выполнение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к сезону.

Об этом Report сообщил начальник абонентской и клиентской служб ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафиг Алиев.

По его словам, отопительный сезон начинается с 1 ноября в горных и предгорных районах республики, а в других районах, в том числе в городе Баку, с 15 ноября. В течение сезона планируется эксплуатация 559 котельных, которые обеспечат теплом 3 870 жилых домов, в том числе около 182 тыс. квартир, 287 школ, 159 детских садов, 162 учреждения здравоохранения и 1 950 других социально-хозяйственных объектов.

Р. Алиев отметил, что во всех котельных и пунктах теплоснабжения работа отремонтированы насосы, электродвигатели, котлы и аппараты теплообмена очищены механическим и химическим способом, произведена замена и настройка контрольно-измерительных приборов и электрооборудования. В то же время все котельные обеспечены резервными котлами и насосами.

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