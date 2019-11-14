"Азеристиликтеджхизат" назвал три основных направления стратегии.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.

По словам И. Мирзалиева, на сегодняшний день создано 170 тепловых пунктов, система отопления установлена в более чем 1500 жилых зданиях и 400 школах. В целом процесс охватил 2700 жилых зданий.

Он подчеркнул, что основную проблему сегодня представляют системы теплоснабжения внутри зданий.

И.Мирзалиев также рассказал о дальнейших планах: "Отопление в горных районах республики подается уже с 1 ноября. В будущем мы планируем построить 110 источников тепла и 84 котельных. Это создаст 950 новых рабочих мест".

Он отметил, в настоящее время у предприятия имеется задолженность перед ПО "Азеригаз" SOCAR: "Мы этого не скрываем. По поручению главы государства, по ней был сделан взаиморасчет. Сегодня задолженность не затрагивает граждан. В настоящее время в нашем ведении насчитывается около 4 500 зданий. Но 300 из них практически невозможно обеспечить теплом. Это некоторые здания в Наримановском, Насиминском районах и в центре города".