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"Азеристиликтеджхизат": Наличие различных объектов в охранной зоне теплотрасс вызывает беспокойство

"Азеристиликтеджхизат": Наличие различных объектов в охранной зоне теплотрасс вызывает беспокойство Одним из беспокоящих ОАО "Азеристиликтеджхизат" моментов является наличие законных и незаконных построек в пределах инфраструктуры акционерного общества.
Энергетика
14 апреля 2023 г. 12:53
Азеристиликтеджхизат: Наличие различных объектов в охранной зоне теплотрасс вызывает беспокойство

Одним из беспокоящих ОАО "Азеристиликтеджхизат" моментов является наличие законных и незаконных построек в пределах инфраструктуры акционерного общества.

Как сообщает Report, об этом врио председателя ОАО "Азеристиликтеджизат" Ильхам Мирзалиев заявил на пресс-конференции по итогам осенне-зимнего отопительного сезона 2022-2023 гг.

"В охранной зоне наших теплотрасс имеется достаточное количество объектов различного назначения, которые влияют на нормальное осуществление нашей деятельности. Если направленные владельцам этих объектов обращения не дадут результата, в следующий раз мы сообщим о них СМИ ", - добавил И.Мирзалиев.

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Версия на азербайджанском языке "Azəristiliktəchizat": "İstilik xətlərinin mühafizə zonasında müxtəlif obyektlərin olması narahat edir"

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