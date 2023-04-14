"Азеристиликтеджхизат": Наличие различных объектов в охранной зоне теплотрасс вызывает беспокойство

Одним из беспокоящих ОАО "Азеристиликтеджхизат" моментов является наличие законных и незаконных построек в пределах инфраструктуры акционерного общества.

Одним из беспокоящих ОАО "Азеристиликтеджхизат" моментов является наличие законных и незаконных построек в пределах инфраструктуры акционерного общества.

Как сообщает Report, об этом врио председателя ОАО "Азеристиликтеджизат" Ильхам Мирзалиев заявил на пресс-конференции по итогам осенне-зимнего отопительного сезона 2022-2023 гг.

"В охранной зоне наших теплотрасс имеется достаточное количество объектов различного назначения, которые влияют на нормальное осуществление нашей деятельности. Если направленные владельцам этих объектов обращения не дадут результата, в следующий раз мы сообщим о них СМИ ", - добавил И.Мирзалиев.