"Азеристиликтеджхизат": Линии отопления, которые могли вызвать проблемы в зимний сезон, заменены новыми

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Отопительный сезон в Азербайджане начнется 1 ноября в горных и предгорных районах, и 15 ноября в других регионах, в том числе Баку".

Об этом сообщил Report начальник абонентской и клиентской службы ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафиг Алиев.

Он отметил, что в течение сезона эксплуатируется 550 котельных, которые обеспечат теплом 3 800 жилых зданий, в том числе более 180 тыс. квартир, 290 школ, 150 детских садов, 160 медицинских учреждений и около 1 300 прочих социальных и хозяйственных объектов.

По словам Р.Алиева, в соответствии с планом действий осуществлена комплексная проверка 550 котельных и 90 тепловых пунктов.

Линии отопления, которые могли вызвать проблемы в зимний сезон, заменены новыми, котельные обеспечены запасными котлами и насосами, добавил он.