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"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов

"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов “Долг перед "Азеригазом" не создаст проблем с теплоснабжением в зимний сезон"
Энергетика
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов

ОАО “Азеристиликтеджхизат” задолжало ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 18 млн манатов за использование природного газа.

Об этом в Report рассказал заместитель председателя структуры Ильхам Мирзалиев.

По словам Мирзалиева, вопрос долга будет решать правительство:

“Долг перед "Азеригазом" не создаст проблем с теплоснабжением в зимний сезон. Задержка подключения связана не с долгом, а с техническими вопросами. Вопросом погашения долга будет заниматься правительство".

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Версия на азербайджанском языке “Azəristiliktəchizat” yeni qış mövsümünə 18 milyon manat borcla daxil olur

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