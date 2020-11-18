"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов

“Долг перед "Азеригазом" не создаст проблем с теплоснабжением в зимний сезон"

ОАО “Азеристиликтеджхизат” задолжало ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 18 млн манатов за использование природного газа.

Об этом в Report рассказал заместитель председателя структуры Ильхам Мирзалиев.

По словам Мирзалиева, вопрос долга будет решать правительство:

“Долг перед "Азеригазом" не создаст проблем с теплоснабжением в зимний сезон. Задержка подключения связана не с долгом, а с техническими вопросами. Вопросом погашения долга будет заниматься правительство".