"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов

ОАО “Азеристиликтеджхизат” задолжало ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 18 млн манатов за использование природного газа.
Об этом в Report рассказал заместитель председателя структуры Ильхам Мирзалиев.
По словам Мирзалиева, вопрос долга будет решать правительство:
“Долг перед "Азеригазом" не создаст проблем с теплоснабжением в зимний сезон. Задержка подключения связана не с долгом, а с техническими вопросами. Вопросом погашения долга будет заниматься правительство".