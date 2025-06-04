"Азеристиликтеджхизат": Ежегодно на отопление расходуется 28 млрд кВт/ч энергии

В Азербайджане ежегодно на отопление расходуется 28 млрд кВт/ч энергии.

В Азербайджане ежегодно на отопление расходуется 28 млрд кВт/ч энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии во время общественных слушаний по законопроекту "О теплоснабжении".

По его словам, это достаточно большая цифра: "Экономия в размере 10% означает 2,8 млрд кВт/ч сэкономленной энергии. Представленный законопроект разработан с учетом опыта передовых стран и реалий Азербайджана. Принятие этого закона создаст для нас стимул для эффективной деятельности", - отметил он.