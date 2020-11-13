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"Азеристиликтеджхизат" будет дистанционно контролировать параметры теплоносителей

"Азеристиликтеджхизат" будет дистанционно контролировать параметры теплоносителей "Азеристиликтеджхизат" в целом начал оказывать 10 видов услуг
Энергетика
13 ноября 2020 г. 13:47
Азеристиликтеджхизат будет дистанционно контролировать параметры теплоносителей

Более ста котельных и тепловых пунктов, принадлежащих ОАО "Азеристиликтеджхизат", оснащены системой дистанционного контроля параметров теплоносителей.

Об этом Report сообщил начальник абонентской и клиентской службы ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафиг Алиев.

По его словам, удаленный контроль параметров технологического режима в котельных и тепловых пунктах города Баку и регионов республики позволит повысить оперативность принимаемых решений и сэкономить топливно-энергетические ресурсы.

Кроме того, Р.Алиев отметил, что "Азеристиликтеджхизат" в целом начал оказывать 10 видов услуг, в том числе по продаже произведенной горячей воды, произведенного тепла, изменению абонентской информации, уточнению адресной информации абонента.

В числе этих услуг также выдача документа об отсутствии (или наличии) задолженности, регистрация потребителя, принадлежащего к категории населения, устранение дефекта в эксплуатации счетчиков горячей воды и установка счетчиков горячей воды.

Кроме того, предоставляются услуги, связанные с выдачей технических условий на подключение к системе теплоснабжения и регистрацией потребителя в категории не-населения. С сентября этого года началось оказание этих услуг через центры ASAN Kommunal.

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Версия на азербайджанском языке “Azəristiliktəchizat” istilik parametrlərinə məsafədən nəzarət edəcək

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