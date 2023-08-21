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"Азеришыг" заменяет старые линии в освобожденном от оккупации Кяльбаджаре на новые

"Азеришыг" заменяет старые линии в освобожденном от оккупации Кяльбаджаре на новые В Кяльбаджарском районе, самом большом и высокогорном районе Азербайджана, старые линии советских времен заменяются на новые.
Энергетика
21 августа 2023 г. 15:24
Азеришыг заменяет старые линии в освобожденном от оккупации Кяльбаджаре на новые

В Кяльбаджарском районе, самом большом и высокогорном районе Азербайджана, старые линии советских времен заменяются на новые.

Как сообщает Report со ссылкой на ”Азеришыг", кроме того, электроэнергия из сетей Азербайджана обеспечивает места, расположенные на труднопроходимых высотах, таких как Алагель, Зод, Истису. Начаты работы по прокладке изолированных линий 35 кВ в направлении села Зар. Параллельно ведется реконструкция в направлениях сел Мярджимяк, Йеллиджа и Аггая.

Продолжается строительство Центра цифрового управления Кяльбаджара, в церемонии закладки фундамента которого 26 июня 2022 года принял участие президент Ильхам Алиев. Цифровой Центр управления будет оснащен самым современным оборудованием, что сыграет важную роль в обеспечении Кяльбаджарского района стабильной и качественной электроэнергией в будущем.

Основная цель - обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение жителей, возвращающихся в освобожденные от оккупации районы.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” işğaldan azad edilən Kəlbəcərdə köhnə xətləri yenisi ilə əvəzləyir

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