"Азеришыг" выявил случаи хищения электроэнергии в столице и регионах - ВИДЕО

ОАО "Азеришыг" выявило случаи хищения электроэнергии в столице и регионах.

ОАО "Азеришыг" выявило случаи хищения электроэнергии в столице и регионах.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, "Азеришыг" продолжает работы, направленные на предотвращение потери электроэнергии.

"Эти работы реализуются, в частности, на основе инновационных технологий. В то же время ведутся регулярные просветительские беседы с абонентами. Несмотря на принятые меры, не удалось полностью предотвратить случаи хищения электроэнергии.

При ежемесячном осмотре счетчиков выявляются случаи незаконного использования электроэнергии абонентами как в категории "население", так и категории "не-население". Сотрудники "Азеришыг" при ежемесячном осмотре счетчиков выявили в Баку и регионах еще несколько случаев незаконного использования электроэнергии", - сообщили в "Азеришыг".