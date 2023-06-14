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"Азеришыг" выявил случаи хищения электроэнергии в столице и регионах - ВИДЕО

"Азеришыг" выявил случаи хищения электроэнергии в столице и регионах - ВИДЕО ОАО "Азеришыг" выявило случаи хищения электроэнергии в столице и регионах.
Энергетика
14 июня 2023 г. 12:13
Азеришыг выявил случаи хищения электроэнергии в столице и регионах - ВИДЕО

ОАО "Азеришыг" выявило случаи хищения электроэнергии в столице и регионах.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, "Азеришыг" продолжает работы, направленные на предотвращение потери электроэнергии.

"Эти работы реализуются, в частности, на основе инновационных технологий. В то же время ведутся регулярные просветительские беседы с абонентами. Несмотря на принятые меры, не удалось полностью предотвратить случаи хищения электроэнергии.

При ежемесячном осмотре счетчиков выявляются случаи незаконного использования электроэнергии абонентами как в категории "население", так и категории "не-население". Сотрудники "Азеришыг" при ежемесячном осмотре счетчиков выявили в Баку и регионах еще несколько случаев незаконного использования электроэнергии", - сообщили в "Азеришыг".

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” paytaxt və bölgələrdə elektrik enerjisinin talanması hallarını aşkarlayıb

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