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"Азеришыг" выявил факты хищения электроэнергии

"Азеришыг" выявил факты хищения электроэнергии 11:01 ОАО "Азеришыг" выявил случаи нелегального подключения к электросети различными объектами и домами.
Энергетика
17 августа 2022 г. 11:51
Азеришыг выявил факты хищения электроэнергии

ОАО "Азеришыг" выявил случаи нелегального подключения к электросети различных объектов и жилых домов.

Об этом Report сообщили в учреждении.

В ходе проверок было установлено, что в расположенный в Исмаиллинском районе магазин была проведена линия электропередачи в обход электросчетчика. Аналогичная ситуация имела место в поселке Зардаби Губинского района.

Самовольное подключение к сети в обход электросчетчика выявлено и в доме торжеств в селе Сепаради Лянкяранского района.

Сотрудники "Азеришыг" установили, что житель Хырдалана нарушил работу электросчетчика, прикрепив к нему магнит. А владелец частного дома в поселке Шурабад Хызынского района проложил подземный кабель, таким образом нелегально подключившись к электросети.

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