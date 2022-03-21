"Азеришыг“: Впервые на постсоветском пространстве в Суговушане проложена изолированная ЛЭП

ОАО "Азеришыг" впервые на постсоветском пространстве проложило в поселке Суговушан Тертерского района современную изолированную ЛЭП напряжением 35 киловольт.

ОАО "Азеришыг" впервые на постсоветском пространстве проложило в поселке Суговушан Тертерского района современную изолированную ЛЭП напряжением 35 киловольт.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы организации Вагиф Айдыноглу во время медиа-тура в Суговушан.

"Линия, отходящая от Тертерской подстанции мощностью 110 кВ, питает поселок Суговушан и село Талыш. Мы установили анкерную опору, вокруг которой защитная полоса составляет 3-6 метров. Как правило, защитная зона варьируется в пределах 30 - 40 метров. В то же время в нестабильных погодных условиях на традиционных ЛЭП бывают обрывы. Здесь их вероятность равна нулю, как и вероятность возникновения пожара. При этом на традиционных линиях потери составляют до 10-12%. А на изолированных линиях потери снижаются почти до 3-4%", - сказал он.

По словам Айдыноглу, современные ЛЭП в ближайшее время начнут прокладывать и в Баку.