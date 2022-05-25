"Азеришыг" восстановил электросети 2 сел Шамахы

В рамках инвестиционного проекта, реализуемого ОАО "Азеришыг", реконструирована электрическая сеть отдаленных горных сел Шамахы - Сяфалы и Кяркяндж.

В рамках инвестиционного проекта, реализуемого ОАО "Азеришыг", реконструирована электрическая сеть отдаленных горных сел Шамахы - Сяфалы и Кяркяндж.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в результате реконструкции в селе Сяфалы (25 абонентов) установлен 1 комплектный трансформаторный пункт. Обновлено около 3 км ЛЭП 10 кВ, более 1 км ЛЭП 0,4 кВ.

Работы по обновлению завершены и в селе Кяркяндж Шамахинского района. На территории села, имеющего 144 абонента, установлены 2 комплектных трансформаторных пункта различной мощности. В обоих селах электросчетчики заменены на новые.

Наряду с селами Сяфалы и Кяркяндж в Шамахы, в поселке Медресе, селах Зарат Хейбяри и Арчиман района также завершены работы по реконструкции. В целом около 900 абонентов обеспечены качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией.

Инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех регионах.