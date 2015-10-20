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    "Азеришыг" внес ясность в вопрос о своем долге "Азерэнержи"

    В некоторых отраслях бывают задержки, поэтому выплаты зарплаты были произведены с опозданием на месяц

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ REPORT.AZ/ Это вопрос общего порядка, наверное, мы сами решим его между собой. Об этом в заявлении Report сказал руководитель ОАО "Азерэнержи" Этибар Пиривердиев, комментируя вопрос о долге "Азеришыг" ОАО "Азерэнержи". 

    Руководитель ОАО "Азерэнержи" сумму долга не назвал и отметил, что ему неизвестно о выходе "Азерэнержи" на энергетический рынок Турции. 

    Этибар Пиривердиев также заявил журналистам, что "Азерэнержи" является единственным предприятием, которое само возвращает кредиты. Говоря о задержке выплат заработной платы работникам, руководитель предприятия отметил, что это зависит от ряда причин: "В некоторых отраслях бывают задержки, поэтому выплаты зарплаты были произведены с опозданием на месяц".

    Он подчеркнул, что основная часть налоговой задолженности предприятия осталась с прошлых лет: "Мы ежегодно платим министерству налогов 150 тыс. манатов. Я еще не говорю о социальных налогах. Большая часть долга осталась еще со времен колхозов и совхозов. Ежегодно к этой сумме начисляется 36% дополнительного долга".

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