"Азеришыг" внес ясность в вопрос о своем долге "Азерэнержи"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ REPORT.AZ/ Это вопрос общего порядка, наверное, мы сами решим его между собой. Об этом в заявлении Report сказал руководитель ОАО "Азерэнержи" Этибар Пиривердиев, комментируя вопрос о долге "Азеришыг" ОАО "Азерэнержи".

Руководитель ОАО "Азерэнержи" сумму долга не назвал и отметил, что ему неизвестно о выходе "Азерэнержи" на энергетический рынок Турции.

Этибар Пиривердиев также заявил журналистам, что "Азерэнержи" является единственным предприятием, которое само возвращает кредиты. Говоря о задержке выплат заработной платы работникам, руководитель предприятия отметил, что это зависит от ряда причин: "В некоторых отраслях бывают задержки, поэтому выплаты зарплаты были произведены с опозданием на месяц".

Он подчеркнул, что основная часть налоговой задолженности предприятия осталась с прошлых лет: "Мы ежегодно платим министерству налогов 150 тыс. манатов. Я еще не говорю о социальных налогах. Большая часть долга осталась еще со времен колхозов и совхозов. Ежегодно к этой сумме начисляется 36% дополнительного долга".