 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​"Азеришыг" внес ясность в информацию об увольнении сотрудников, работающих со времен "Азерэнержи"

    Танрыверди Мустафаев: Ни один человек из Азеришыг не был уволен

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Распространенная информация безосновательна. Ни один человек из "Азеришыг" не был уволен".

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, комментируя распространенную информацию об увольнении некоторых сотрудников.

    Т.Мустафаев отметил, что работники в регионах получают зарплату наравне с работниками в Баку: "Как и в Баку, в регионах работники получают соответствующую должности зарплату. Все те, кто пришел к нам из "Азерэнержи", сейчас являются сотрудниками "Азеришыг". Мы не ставим между ними различий".

    Отметим, что согласно распоряжению главы государства от 9 февраля 2015 года, на базе ОАО "Бакыэлектрикшебеке" было создано ОАО "Азеришыг", а полномочия по обеспечению потребителей электроэнергией, осуществляемые ОАО "Азерэнержи", переданы новой структуре. Процесс приема-сдачи продлился два месяца и завершился 10 апреля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi