​"Азеришыг" внес ясность в информацию об увольнении сотрудников, работающих со времен "Азерэнержи"

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Распространенная информация безосновательна. Ни один человек из "Азеришыг" не был уволен".

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, комментируя распространенную информацию об увольнении некоторых сотрудников.

Т.Мустафаев отметил, что работники в регионах получают зарплату наравне с работниками в Баку: "Как и в Баку, в регионах работники получают соответствующую должности зарплату. Все те, кто пришел к нам из "Азерэнержи", сейчас являются сотрудниками "Азеришыг". Мы не ставим между ними различий".

Отметим, что согласно распоряжению главы государства от 9 февраля 2015 года, на базе ОАО "Бакыэлектрикшебеке" было создано ОАО "Азеришыг", а полномочия по обеспечению потребителей электроэнергией, осуществляемые ОАО "Азерэнержи", переданы новой структуре. Процесс приема-сдачи продлился два месяца и завершился 10 апреля.